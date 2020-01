Eduardo Barros exalta vitória do Athletico e revela planos para lançar destaques na equipe principal

​Com gol de Christian, o ​Athletico-PR venceu o PSTC por 1 a 0, pelo Campeonato Parananense. O time volta a campo novamente no sábado (25), na partida contra o Londrina, às 17h, em casa, pela terceira rodada. Até aqui, o Furacão está invicto, estreando com 3 a 1 diante do União Beltrão.

Após o jogo, o técnico Eduardo Barros exaltou o bom jogo da equipe e analisou o resultado positivo: “O jogo começou com uma postura muito ofensiva. O PSTC fez uma mudança tática ainda no primeiro tempo, isso travou um pouco nosso jogo. Acredito que corrigimos isso no intervalo. Diante do que foi o jogo, o placar está de bom tamanho”, falou.

O treinador ainda revelou que aproveitou nove jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior e que o time está em construção: “Nós temos uma equipe em construção. Só para gente exemplificar, hoje estavam a disposição sete jogadores que estavam na Copa SP. Temos que criar essa integração entre os jogadores. Tudo isso demanda tempo”.

COLETIVA | #CAPxPSTC #EduardoBarrosNaTRétis “Meu trabalho não é feito sozinho. Tem muitos braços ocultos que contribuem significativamente para que a equipe corresponda dentro de campo. Felizmente iniciamos com o pé direito no Paranaense” — Trétis (@tretisoficial) 23 de janeiro de 2020

Por fim, Eduardo foi questionado sobre alguns atletas que devem integrar a equipe principal e salientou que tudo será decidido a cada jogo: “Vai ser discutido rodada a rodada (jogadores que integram o grupo principal). Contra o Londrina, tenho essa mesma equipe a disposição mais o Breno e o Luiz Fernando, que se recupera de um desconforto muscular”, finalizou.

Créditos da foto: ​Miguel Locatelli/Site Oficial