Eduardo Coudet pede e Internacional monitora quatro jogadores como prioridade para 2020

Assim que o Campeonato Brasileiro de 2019 chegou a fim, o ​Internacional começou a planejar a montagem do elenco para a temporada que está próxima. A primeira movimentação foi a chegada do técnico Eduardo Coudet. Posteriormente, o treinador indicou algumas contratações para a diretoria gaúcha, que já está monitorando os jogadores.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

O Colorado tem quatro nomes como prioridade: Nacho Fernández, Lucas Pratto, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme. De acordo com o jornalista ​Carlos Lacerda, o Inter já sondou os jogadores e está tentando trazer os atletas. Além disso, conforme ​Eduardo Gabardo, da​ rádio Gaúcha, o time já apresentou uma proposta pelo atacante Lucas Pratto. A oferta neste momento seria um empréstimo por uma temporada.

O atleta, que seria um pedido de Eduardo Coudet, está sete meses sem marcar um gol pelo seu atual time, River Plate, e possui contrato até o final de 2022. Em relação a Nacho Fernández, o Colorado teria oferecido 7 milhões de dólares, cerca de R$ 28 milhões, para ter o meia, também do River Plate, da Argentina, que tem vínculo com o clube até 2021, segundo o site ​Correio do Povo.

Marcos Guilherme e Thiago Galhardo são contratações excelentes pro contexto do Inter — João Vitor (@jvitorschmitz) January 2, 2020

O meia-atacante Thiago Galhardo, do Ceará, foi outro nome aprovado por Coudet. O atleta, de 30 anos, chama atenção pela imposição física e pelos números apresentados em 2019, visto que foram 12 gols em 34 jogos. O mais próximo de fechar as negociações é o também meia-atacante Marcos Guilherme, de 24 anos, que veste atualmente a camisa do Al-Wehda, da Arábia Saudita. O atleta, que despertou interesse no Colorado, deve assinar contrato por empréstimo com compra obrigatória ao final do primeiro vínculo, conforme o site ​Uol.com.