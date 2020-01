Ele fica! Gabigol antecipa Flamengo e oficializa permanência no clube

​Final feliz na longa ‘novela’ envolvendo Gabriel Barbosa, Flamengo e Inter de Milão. Na última segunda-feira (28), ​Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com representantes do clube italiano e apararam as últimas arestas na longa negociação pelo camisa 9, chegando a um denominador comum para sacramentar a transferência definitiva do atleta à Gávea.

Nas últimas horas do dia, inúmeras fontes já davam como certo o acordo entre as partes. Mas a oficialização só veio nesta manhã de terça-feira (28), e por uma via diferente: o próprio atleta. Utilizando suas redes sociais oficiais, Gabriel se antecipou à comunicação institucional e confirmou o sua permanência, publicando um vídeo de exaltação ao Fla e sua torcida: “Se é para o bem da Nação, eu fico”, trazia a publicação.

De acordo com o ​Globoesporte, o camisa 9 assinou com o Flamengo por cinco temporadas, até dezembro de 2024. Gabigol é aguardado em terras cariocas ainda nesta terça-feira (28) para se reapresentar ao clube.