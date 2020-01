Ele fica! Inter anuncia renovação de contrato do goleiro Danilo Fernandes

​O futuro de Danilo Fernandes no ​Inter estava em discussão. Estava. Nesta quinta-feira, o Colorado anunciou a renovação de contrato com o goleiro. Se antes o vínculo terminava em maio, agora vai até o final de 2021.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

É o melhor goleiro do elenco Colorado e tinha a possibilidade de ir parar no rival. Bem faz o Inter de renovar. E mais: Danilo tem que ser titular em 2020 https://t.co/o82N1CZRc1 — mateuskerr (@mateuskerr) January 2, 2020

“Fico muito feliz e honrado com a continuidade no clube, já que desde que cheguei me identifiquei muito rápido com o Inter e a torcida. Vou para minha quinta temporada e tenho a expectativa de fazer um grande ano, pelo nível do nosso grupo e todos profissionais do Inter”, destacou o atleta, via site do Inter.

DANILO E LOMBA NO INTER E EU NÃO ME PREOCUPO COM GOLEIRO, SE NÃO TIVESSE RENOVADO COM DANILO, QUE NOS SALVOU DE VARIAS PRINCIPALMENTE EM CLÁSSICOS, EU FICARIA MUITO CHATEADO. O INTER ACERTOU SIM NA RENOVAÇÃO DELE. — BRUNO DALSIN (@DalsinBruno) January 2, 2020

Revelado pelo ​Corinthians, Danilo teve uma passagem pelo Sport Recife antes de chegar ao Beira-Rio, em maio de 2016, para ser o substituto de Alisson. Até hoje, disputou 111 jogos camisa a camisa vermelha. Em determinado momento, durante a negociação para extensão do vínculo, se falou da dificuldade em acertar o tempo de duração para um novo compromisso. Inclusive, surgiu a cogitação de um interesse do ​Grêmio em seu futebol, algo prontamente negado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. Agora, porém, qualquer especulação fica no passado.

Para mais notícias do Internacional, clique ​aqui.