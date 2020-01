Em busca de artilheiro, Botafogo estuda proposta por brasileiro que atua no Chongqing Lifan-CHN

A busca por reforços está intensa e o ​Botafogo promete esquentar ainda mais o mercado da bola. Nesta segunda-feira (13), o lateral Federico Barrandeguy assinou com o Glorioso até dezembro de 2021 e chega com grande expectativa, já que foi ​um pedido especial do técnico Alberto Valentim.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Além de Barrandeguy, o Bota está perto de anunciar Warley, que pertence ao Santa Cruz, como reforço. De acordo com o site ‘​Fogão Net’, o ala deve chegar em definitivo, mas a duração de contrato ainda não foi anunciada. Na temporada passada, o atleta atuou emprestado ao CSA e, apesar do rebaixamento, foi um dos destaques.

Um centroavante também é uma das prioridades e segundo o site ​’Torcedores.com’, Alan Kardec, que joga atualmente pelo Chongqing Lifan, da China, estaria na mira do time carioca. O contrato de Kardec vai somente até dezembro. Na última temporada, foram 28 jogos, com 15 gols e duas assistências, atuando por 2.433 minutos.

Com tantos bons jogadores que saem da área, bons cruzadores, jogadores que fazem a diferença pelos lados… não seria uma boa opção como centroavante o Alan Kardec? Muito caro @ademirquintino ? — Edvan Cléder (@EdvanCleder) 13 de janeiro de 2020

O atual valor de mercado do artilheiro é de 2 milhões de euros, cerca de 9,2 milhões de reais na cotação atual. Além do Fogão, o atacante já teve seu nome especulado como possível reforço de Vasco e Palmeiras, porém nenhuma proposta por feita. Alan Kardec atualmente está com 31 anos e no Brasil, além do Cruz-maltino e Verdão, já jogou por Internacional, Santos e São Paulo.