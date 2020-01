Em meio a redefinição de elenco, Cruzeiro determina três novas baixas; Egídio puxa a “barca”

​O Cruzeiro começa a definir os jogadores que deixarão a equipe e não permanecerão no clube para a temporada de 2020. Com um teto salarial definido, os jogadores que recebem os salários mais altos precisam se adequar a nova realidade financeira do clube. Caso contrário, a ​Raposa negociará rescisões de contrato e a maioria dos medalhões deverá buscar novos ares e deixar Belo Horizonte.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Nesta segunda-feira (6), o clube se reapresentou e algumas novidades foram apresentadas aos torcedores. Segundo o jornalista ​Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro no site Globoesporte, o futuro dos medalhões Egídio e Henrique foi definido: ambos terão seus contratos rescindidos e terão como destino o Fluminense. Detalhes separam a oficialização do lateral-esquerdo e do volante que não permanecem.

Outra situação bem encaminhada é a do zagueiro Fabrício Bruno. O defensor, que movia uma ação contra o Cruzeiro na Justiça visando receber salários atrasados deverá ser contratado pelo Red Bull Bragantino. Com isso, o atleta deverá retirar o processo contra a Raposa para que os trâmites da transação com a equipe paulista possam acontecer. O clube mineiro manterá um percentual do jogador.

As saídas de Egídio e Henrique pra mim foi a melhor notícia do dia, da semana ALELUIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA — Terrorista ᶜᵉᶜ (@terrorista_Cec) January 6, 2020

Com relação a parte diretiva, o Cruzeiro anunciou Ocimar Bolicenho como novo diretor de futebol do clube para 2020. Ele trabalhará ao lado de Alexandre Mattos por, pelo menos, 60 dias, que é o tempo em que o ex-dirigente da Raposa ajudará de forma voluntária na reconstrução do futebol da Raposa. Ocimar passou pelo Athletico-PR, Bahia, Ponte Preta e seu último trabalho foi no Londrina.