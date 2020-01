Em outro patamar! Fla anuncia renovação de contrato de Bruno Henrique

​Depois da confirmação da compra em definitivo de Gabigol, a torcida do ​Flamengo ganhou um novo presente nesta quarta-feira: a renovação de contrato de Bruno Henrique.

Através das redes sociais, o clube simulou um pronunciamento / entrevista coletiva com o atacante para confirmar a notícia: “Nação, é com imenso prazer que eu venho aqui anunciar a minha renovação de contrato com o Flamengo até 2023”, disse o atleta, que ainda acrescentou: “Eu me sinto…em outro patamar!”.

primeiro o gabigol e agora o bruno henrique confirma renovação de mais 3 anos no flamengo aaaa é demais para uma flamenguista 😔😭😭😭😭😭😭 — gáb (@faithbfraser) January 29, 2020

O jogador foi um dos protagonistas do Flamengo em 2019. Contratado junto ao Santos, se tornou fundamental para as conquistas do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Ou seja, se havia algum risco de a dupla ofensiva que atormentou os rivais no ano passado ser desfeita, ele não existe mais. Gabigol, e agora Bruno Henrique, ficam no Fla. Ah, e não faltou uma musiquinha (cantada pelo próprio atacante) na hora do anúncio do acerto…

