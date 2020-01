Em Penedo homem é detido acusado de bater na esposa e esfaquear o filho

A polícia teve que adentrar na casa, pois o mesmo se encontrava com seu outro filho de apenas três anos.

A Polícia Militar de Penedo registrou mais um caso de violência doméstica. De acordo com a PM, uma guarnição da ROCAM foi acionada após uma denúncia de que um homem estaria agredindo sua esposa e seu filho. Policiais chegaram até o local, na Rua 7 de setembro, próximo ao Hotel São Francisco, e verificaram que as vítimas estavam fora da residência, enquanto um dos filhos, de apenas três anos de idade, estava sob posse do suposto agressor.

Policiais tiveram que adentrar na casa e dar voz de prisão a Hélio Mendes dos Santos, já que foi constatado que seu filho, este de 13 anos de idade, sofreu um corte de faca provocado, segundo a polícia, pelo o suposto autor.

As vítimas foram encaminhadas até a UPA de Penedo, já o infrator foi conduzido para Delegacia de São Miguel dos Campos.

Da Redação com informações do 11º BPM