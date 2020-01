Em publicação, Boninho indica que ex-participantes podem estar no reality

Na manhã desta terça-feira (14) Boninho, publicou nas redes sociais algumas informações sobre o Big Brother Brasil 20, que estreia na próxima semana, dia 21. Em uma postagem no Instagram, o diretor do reality sugeriu que pode haver antigos participantes na casa.

Foto: reprodução / Instagram



“Falta pouco! É dia 21. Onde camarote e pipoca se misturam. Duas galeras, várias tribos. Onde não precisa ser digital influenciador para usar celular no nosso exclusivo feedbbb e ex-bbb é bem vindo, com muita festa e nossa temida volta da xepa. É diversão, competição e perrengue de sobra”, disse Boninho, que além das dicas, usou a foto de um anjo vermelho como referência ao esperado “fogo no parquinho”.

“Um anjo vermelho no BBB20. Lógico, afinal a gente vai querer ver fogo no parquinho!!!” afirmou.

Após uma edição tranquila como foi a de 2019, Boninho resolveu apostar em inovação para a próxima temporada do programa. E algumas dicas foram divulgadas anteriormente pelo diretor, como o uso de celular, mais poderes para o líder, convidados, assinatura mais barata no payperview, e releitura de provas famosas.