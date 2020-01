Em silêncio, Palmeiras observa centroavantes e mira ex-São Paulo; plano B vem do Jiangsu Suning-CHN

​Em dezembro, o foco do​ Palmeiras era definir Vanderlei Luxemburgo como novo técnico e Anderson Barros como diretor de futebol do clube. Após conseguir alcançar as metas, o Verdão se lançou ao mercado em busca de novos reforços para o plantel de 2020 sem,

contudo, obter sucesso em novas contratações até o momento. Alguns nomes estariam sendo trabalhos sob total sigilo.

Entretanto, tudo parece conspirar favoravelmente para que o cenário no clube palestrino mude dentro em breve. A prioridade do time atualmente está sendo a busca por um centroavante, mas Barros tem demonstrado discrição nas negociações. De acordo com a apuração da nossa reportagem com fontes ligadas à diretoria do Palmeiras, Lucas Pratto e Alex Teixeira foram os últimos nomes a serem especulados para vestir a camisa 9. Porém, as tratativas não avançaram.

O atacante Lucas Pratto, que pertence ao River Plate, da Argentina, tem contrato até junho de 2022. O mau momento do jogador e o alto investimento podem ter sido alguns motivos para as negociações não seguirem adiante. Na última temporada pelo time argentino, o atleta, de 31 anos, foi titular em apenas 4 partidas e entrou no decorrer de outros 11 jogos, nenhum gol foi marcado. Atualmente no mercado, o jogador é avaliado em 3 milhões de euros, cerca de R$ 13 milhões.

Alex Teixeira, que atua pelo Jiangsu Suning, da China, vem de uma boa fase e de números expressivos na Super Liga Chinesa do ano passado: o atacante disputou 30 jogos, marcou 18 gols e ainda deu 9 assistências. Com um grande desempenho dentro de campo, o jogador, de 30 anos, é avaliado no mercado em 17 milhões de euros, cerca de R$ 78 milhões. O contrato do atleta com o time chinês encerra em dezembro de 2020.

@Palmeiras não precisa ter pressa pra contratar. Pode ser até no meio do ano. Mas que seja jogadores do nível do Wilian (Chelsea), Diego Costa, Alex Teixeira, Talisca, Wallace, etc. Quando o presidente falou em reforços pontuais para elevar o nível da equipe, é isso que espero. — ⓟ Homeniguiⓟ (@Homenigui91) January 8, 2020

Apesar do Palestra não conseguir avançar nas negociações com os jogadores cogitados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o time continua buscando no mercado um camisa 9 para suprir as necessidades do clube após os atacantes Carlos Eduardo, Henrique Dourado, Borja e Artur deixarem o elenco sem peças de reposição até o momento. O Alviverde segue atento às oportunidades para que consiga montar um elenco que performe em alto nível na temporada de 2020.