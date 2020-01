Em troca por Orejuela, Adilson revela 4 nomes pedidos ao Grêmio e fala sobre chance de trazer André

No último sábado (18), a diretoria do ​Cruzeiro definiu o empréstimo de Orejuela ao ​Grêmio até o fim da temporada. O jogador não se adequa à nova realidade financeira do clube e a saída foi vista como uma boa para todos. Antes do empréstimo, a Raposa comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por 1,5 milhão de dólares, cerca de R$ 6 milhões.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Nas tratativas com o Grêmio, ficou decidido que a equipe gaúcha cederia o volante Machado e outra atleta, além de pagar 150 mil euros em três parcelas (R$ 690 mil) ao time mineiro. Em entrevista ao programa​ SportCenter, da ESPN, o técnico do Cruzeiro, Adilson Batista, revelou que ligou para o técnico Renato Portaluppi para sondar alguns nomes e confirmou a contratação de Machado.

“Tinha ligado para o Renato (Portaluppi) em dezembro, citei alguns nomes. Thaciano, Pepê, Darlan, Guilherme, que estava no Sport… Enfim. Agora surgiram outros nomes. Machado, dentre eles, e pode ser que consigamos mais um nome. Ainda está em negociação, aguardo o departamento de futebol. Machado chega, não vai ser utilizado lá e vai ser usado aqui”, disse.

O cruzeirense ainda negou a possível contratação de André, que não ficará no Imortal e vem sendo cogitado nos últimos dias como um dos alvos do time mineiro para o ataque: “Acho que foi plantado. Trabalhei com ele no Vasco, mas não estamos trabalhando”, revelou o comandante.