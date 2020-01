‘Emagreça rápido’: entenda como a combinação de treinos otimiza a perda de peso

Quer emagrecer? Combinar exercícios físicos de alta intensidade (HIIT) com treinos de corrida pode ser uma estratégia. De acordo com os profissionais do aplicativo de exercícios Freeletics, misturar exercícios com o peso corporal a treinos de corrida traz resultados mais eficientes – tanto de performance como de perda de peso.

O especialista em treinos de Freeletics, Thomas Falda, listou alguns benefícios dessa combinação, principalmente para os corredores. Confira: Foto: reprodução

1. Queima de calorias de fontes diferentes

O corpo usa diferentes fontes de energia, dependendo da intensidade e duração do exercício. “Quanto mais tempo você se exercita, maior é a proporção de calorias queimadas de gorduras. Em contraste com isso, quanto mais intensa for uma sessão de treinamento, mais energia será extraída dos carboidratos”, explicou Thomas Falda.

Mas isso não significa que os exercícios de alta intensidade queimam menos gordura do que a corrida de resistência. “O treinamento de alta intensidade usa muito mais energia do que o treinamento de resistência”, conta o especialista. Então, enquanto a proporção de gordura queimada é menor, a quantidade total é muito maior”, diz o especialista.

Dessa forma, a combinação de treinamento intervalado e HIIT de peso corporal é uma maneira mais eficiente de perder peso em termos de tempo.

2. Continuar queimando calorias ao fim do treino

O corpo continua a queimar calorias mesmo depois de terminar o treino.

“Ao treinar em alta intensidade, ou anaerobicamente, como ao praticar HIIT, o corpo não tem tempo para reabastecer o oxigênio e o glicogênio perdidos durante o treino. Portanto, ao terminar uma sessão de HIIT, muitos dos sistemas do corpo ainda exigem grandes quantidades de energia para regulá-los de volta aos seus níveis normais”, contou o especialista.

Thomas revelou ainda mais uma vantagem de incrementar seu treino de corrida com a prática de HIIT: “O treinamento com peso corporal demanda mais músculos uma sessão de corrida. Isso significa que mais músculos precisam ser reparados após o treinamento, resultando em ainda mais calorias queimadas”.

3. Fortalecimento dos músculos da região abdominal

Os músculos do região abdominal são o elo entre a parte superior e inferior do corpo. Eles desempenham um papel importante como base para a parte superior do corpo, o que permite que a parte inferior do corpo transfira suas forças para o chão da maneira mais eficaz possível, desperdiçando o mínimo de energia.

A região também é importante para o equilíbrio e a postura. “Os músculos do tronco fornecem estabilidade e neutralizam os movimentos de rotação da parte superior do corpo, mantendo-o ereto e permitindo que a parte inferior do corpo o impulsione para frente”, explicou Thomas Falda.

4. Diferentes exercícios trazem mais motivação