Emagreça sem academia: conheça os benefícios do treino funcional

Para muitas pessoas, inclusive artistas, a rotina da academia pode se tornar monótona e pouco eficaz. A solução é investir em treinamento funcional para queimar calorias e definir músculos. De acordo com o personal Alex Seixas, os benefícios do treino funcional vão muito além do emagrecimento.

“Aumento do condicionamento físico e da flexibilidade, fortalecimento muscular e ainda contribui para o combate à diabetes e a doenças coronárias”, explicou Alex. Ele ainda pontuou que é importante ser orientado por um profissional de educação física, na hora dos exercícios, para evitar possíveis lesões.

O especialista também indicou que a frequência mínima do funcional é de três vezes na semana, com tempo de 50 a 60 minutos por dia. Mas, fica o alerta, o tempo e os tipos de exercício podem variar conforme o organismo da pessoa e suas especificidades. Gostou da proposta do treino? Confira algumas dúvidas comuns.

O treinamento funcional substitui a musculação?

Alex: “Depende do seu objetivo. Se for emagrecer, ganhar condicionamento físico ou fortalecer a musculatura você pode sim substituir a musculação com o funcional. A diferença é que no funcional o indivíduo não vai conseguir uma hipertrofia (desenvolvimento ou crescimento excessivo) muscular completa. Para desenvolver peitoral, bíceps ou outra parte do corpo, você pode alinhar funcional e musculação”.

O resultado do funcional depende da alimentação?

A prática do funcional, como de qualquer outro exercício, deve ser acompanhada de uma alimentação balanceada. Antes do treino, você precisa evitar consumir alimentos muito pesados (massas e pães) e comer em excesso. O ideal é procurar um nutricionista para ter um plano alimentar adequado aos seus objetivos.

É necessário tomar suplemento?

Alex: “Colocar whey ou outro suplemento na dieta depende do mapeamento da alimentação, que é realizado por um nutricionista, para identificar se a pessoa está desprovida de algum nutriente”.

Como é um treino funcional?

Os movimentos executados no funcional permitem que todos os músculos sejam trabalhados de forma homogênea. Os exercícios incluem exercícios como agachar, pular, correr, girar, empurrar, abdominais, entre outros. Eles podem ser feitos utilizando carga ou o peso do próprio corpo e ainda com o auxílio de alguns instrumentos (cabos, bolas e elásticos).

Traz resultado em curto tempo?

O resultado depende muito do circuito de exercícios preparados para você, dentro do seu objetivo, e de fatores como frequência do treino, alimentação e descanso da musculatura. Segundo especialistas, em uma aula completa de funcional a pessoa perde até 800 calorias.

Esse treinamento já vem sendo adotado por atrizes, apresentadoras, cantores e até jogadores de futebol. Entre os adeptos estão: Fernanda Souza, Mariana Ruy Barbosa, Ticiane Pinheiro, Kanu (ex-zagueiro do Vitória) e Dan Miranda.

