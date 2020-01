Emagreça sem academia: tudo que você precisa saber sobre o Cross Training

Quer ter uma vida saudável? Você precisa incluir a prática de atividade física na sua rotina e adotar uma alimentação equilibrada diariamente. Para pessoas que não gostam de academia, uma opção é optar pelo Cross Training. Um treino que inclui exercícios integrados de força, potência e cardiorrespiratório com alta intensidade.

De acordo com o personal trainer João Paulo Nova, o Cross Training é um tipo de treinamento funcional. “Cross Training e treinamento funcional são basicamente a mesma coisa, ambos trabalham exercícios multiarticulares, normalmente no modelo de circuito, criando um treino mais dinâmico”.

O Cross Training tem como objetivo primário o bem-estar e a saúde do indivíduo. Ele trabalha todas as cadeias musculares para executar movimentos funcionais, que são naturais do corpo, como correr, pular, jogar, arremessar e agachar.

Foto: reprodução



João Paulo Nova explicou que não existe um tempo limite mínimo ou máximo para praticar Cross Training na literatura, mas que os treinos duram em média 40 minutos. “Os exercícios que vão compor a aula depende da capacidade e do nível dos praticantes e também do objetivo com o treinamento. O professor pode criar um treino visando força, velocidade e potência, e com base nisso elaborar um treinamento com poucos exercícios que valorize as repetições”, orientou o personal.

Contraindicação ou riscos

O Cross Training pode se praticado por qualquer pessoa, mas é importante avaliar patologias ou necessidades do indivíduo antes de começar a prática e buscar um profissional capacitado para realizar o devido acompanhamento.

“De modo geral, pessoas com pouca mobilidade, disfunções posturais e problemas articulares precisam ser analisados antes de ingressar no Cross Training, pois como os movimentos realizados no treino são multiarticulares as pessoas correm o risco de agravar o problema”, alertou João Paulo.

Cross Training emagrece?

“O Cross Training é um grande aliado no emagrecimento por ser composto de exercícios intervalados e, normalmente, realizados em alta intensidade”, garantiu o personal.

O especialista ainda alertou que o segredo do emagrecimento é praticar exercícios de alta intensidade. Vale lembrar que o emagrecer equivale a perder gordura corporal, preservando massa magra.

Resultados do Cross Training

João Paulo Nova indicou que o resultado com o treinamento depende de muitos fatores. Entre eles: o biótipo da pessoa, a alimentação, o objetivo do treino e até mesmo a dedicação aos exercícios.

“As primeiras mudanças com o treinamento, em um intervalo de um mês, são a melhora da disposição, a melhora na autoestima, sensação de corpo mais “magro”. Após 60 até 120 dias, os resultados são mais expressivos e já é possível notar uma boa mudança na estética. Corpo mais desenhado com a hipertrofia muscular e a redução de gordura corporal”, explicou o personal.

Nove benefícios do Cross Training

1- Melhora do condicionamento físico

2- Aumento da potência

3- Aumento da força

4- Emagrecimento

5- Hipertrofia

6- Mais agilidade

7- Melhora a coordenação motora

8- Mais equilíbrio

9- Aliado na luta contra a depressão

Dica do especialista:

“Toda modalidade funciona perfeitamente para alcançar o emagrecimento ou a hipertrofiar. O CrossFit, funcional e o Cross Training são procurados por muitas pessoas que não gostam do ambiente da academia, por acharem monótono, e com certeza todos são excelentes no emagrecimento, pois trabalham em circuitos e em alta intensidade”, pontuou João Paulo.

Ele também afirmou que estudos comprovam que é possível ter hipertrofia muscular sem erguer altas cargas e até mesmo com treinamento sem equipamento, feito dentro de casa. O que as pessoas precisam é de um direcionamento adequado.