Empregos em bancos: Itaú e Bradesco abrem 80 vagas em todo o país!

Excelente notícia para os candidatos que almejam uma vaga no setor bancário. O Itaú Unibanco e o Bradesco abriram vagas de emprego e estágio com oportunidades em diversas localidades.

O Itaú e o Bradesco são, atualmente, dois dos maiores bancos da América Latina. As redes espalhadas por vários estados brasileiros oferecem excelentes oportunidades de emprego, em cargos de ensino médio e superior. Além de ótimos salários, contam com diversos benefícios.

Vagas no Itaú

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

Além da América do Sul, o Itaú Unibanco possui operações nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Recentemente, o Itaú abriu 95 vagas emprego pelo país.

As vagas são para Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará e diversos outros. As chances são para efetivos, aprendizes, estagiários e trainees. Podem participar ainda, pessoas com deficiência.

Analista de Operações

Coordenador de Crédito

Caixa

Agente e Consultor Comercial

Engenheiro

Analista de Finanças

Agente de Atendimento

TI

Desenvolvedor Mobile

Analista de Comunicação

Agente de Relacionamento

Gerente de Relacionamento

Coordenador de Arquitetura Enterprise

Analista de Gestão

Gerente Digital

Desenvolvedor Salesforce

Assistente Administrativo

Analista de Negócios

Programas de Estágio e de Aprendiz

Para se candidatar, o interessado deverá seguir os seguintes passos:

Primeiramente acessar a plataforma de empregos do Itaú, no portal eletrônico Vagas.com; Em seguida, procure pela vaga desejada e clique nela; Após isso, confira a descrição, requisitos e benefícios; Caso tenha interesse na vaga, clique em “Candidatar-se a essa vaga” Após isso, você será redirecionado para uma tela de login. Caso já tenha cadastro, basta inserir e-mail e senha. Caso ainda não tenha cadastrado, crie sua conta; Após isso, siga as instruções que serão apresentadas e atualize seu currículo; Clique novamente “Candidatar-se a essa vaga”. Finalizado. Basta aguardar as próximas informações sobre a seleção.

Vagas no Bradesco

As vagas abertas no Bradesco são para Maranhão, Mato Grosso e Rio de Janeiro. São 05 (vagas), no total. As vagas são para Escriturário, de nível médio. Há vagas para deficientes.

Os salários oferecidos variam de R$ 2 mil a R$ 2.400. Além dos salários, há benefícios de assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, participação nos lucros, Previdência Privada, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

Veja como é simples se candidatar.