Enquete BBB20: quem é o seu participante favorito? | BBB

Os participantes foram divididos em dois grupos: Pipoca e Camarote (Foto: Divulgação/Gshow)





A 20ª temporada do BBB20 estreou nessa terça-feira, 21, e começou com um muro dividindo os participantes em dois grupos: Pipoca, na casa principal; e Camarote, no outro lado do muro, com acesso apenas ao quarto do líder e parte do jardim. Este muro caiu nesta quarta-feira.

O POVO quer saber: qual o seu participante favorito? Vote na enquete!

Os repórteres Lucas de Paula e Lia Bruno comentaram as expectativas para a 20ª edição do Big Brother Brasil (BBB20) em live na página do O POVO nesta segunda-feira, 20. Assista:

>>> Confira aqui tudo sobre a casa mais vigiada do Brasil