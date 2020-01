Ensaio do Parango acontece neste domingo (12); confira atrações

A segunda edição do Ensaio do Parango está confirmada! O evento acontece neste domingo (12), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova. Além do show da banda anfitriã, o público vai conferir de perto os shows completos de Tiee e Harmonia do Samba.

Tony Salles, inclusive, vai receber como convidado especial o cantor Jerry Smith, com quem ele divide a música ‘Tá Poderosa’. O show de abertura fica por conta do sertanejo de Mateus Fernandes. Os ingressos já estão à venda na loja Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia, lojas do Pida (Salvador Shopping e Piedade) ou através do Sympla e custam entre R$ 50 e R$ 180.

Serviço

Ensaio do Parango

Data: 12 de janeiro

Local: Arena Fonte Nova

Horário: a partir das 17h

Atrações: Parangolé, Tiee e Harmonia do Samba

Participação especial: Jerry Smith

Show de abertura: Mateus Fernandes

Valores: Arena – R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

Lounge – R$ 90

Open Bar – R$ 180