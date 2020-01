Entre Corinthians e Athletico-PR, Rony escolhe onde deseja atuar e comunica aos dois clubes

​O noticiário esportivo ficou agitado com a possibilidade do atacante Rony, do Athletico-PR, se transferir para o Corinthians. O jogador não viajou para realizar jogos amistosos de início do ano junto com os outros companheiros atleticanos e o “burburinho” sobre a saída de Curitiba aumentou. Como sempre acontece nesses casos, a diretoria corintiana já falou com a imprensa e disse ser “muito difícil” contratá-lo.

No entanto, os cartolas do ​Timão tinham dito a mesma coisa com Luan e o meia-atacante acabou desembarcando em São Paulo para defender as cores do Alvinegro. O jornalista ​Guilherme Moreira atualizou como está o cenário das tratativas e disse que o atleta já tem um acordo verbal para jogar no Corinthians. Com isso, se depender apenas do atacante, ele atuará no clube paulista em 2020.

Rony já conversou com os empresários que deseja se transferir para o Alvinegro. O grande empecilho é que o Athletico sempre dificulta as negociações, principalmente para um clube brasileiro. Os diretores do Furacão já disseram que não irão diminuir a pedida e só aceita vendê-lo por 12 milhões de euros (R$ 55,9 milhões) ou 6 milhões (R$ 27,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Há informações de conselheiros corintianos que o Banco BMG pode ajudar a cúpula do Timão na negociação. A negociação deve se arrastar por um tempo e o futuro do atacante só deve ser definido nas próximas semanas. O treinador do Corinthians, Thiago Nunes, foi quem indicou a contratação do artilheiro e acredita que ele encaixaria perfeitamente no esquema de jogo do clube do Parque São Jorge em 2020.