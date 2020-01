Entre Grêmio e Galo, Santos recebe proposta de R$ 3 milhões e decisão está nas mãos de Vanderlei

​O mercado da bola do futebol brasileiro segue agitado e apresenta uma nova ‘novela‘, desta vez envolvendo três clubes. Em busca de reforços para a temporada 2020, ​A​tlético-MG e ​Grêmio têm interesse em contar com o experiente Vanderlei, que terminou o último ano no banco de reservas do ​Santos e não deverá permanecer na Vila Belmiro. Neste sábado (11), mais um capítulo foi escrito.

Segundo ​informação divulgada pelo jornal “Lance!”, o Santos aceitou uma proposta de R$ 3 milhões do Atlético-MG. Apesar do acerto encaminhado entre as diretorias paulista e mineira, o futuro de Vanderlei não está definido. Mesmo com a definição entre as partes, o goleiro ainda não aprovou o negócio e o encerramento das tratativas só deverá sair após a análise do jogador. Segundo o​ jornalista Ademir Quintino, o Tricolor Gaúcho teria igualado a oferta.

Após perder a posição para Everson, Vanderlei, aos 35 anos, tem como principal objetivo para 2020 ter mais tempo em campo, visando a possibilidade de ser titular. Diante deste cenário, o Grêmio cresce na briga para conseguir fechar as negociações. Em Belo Horizonte, a posição é ocupa por Victor, sendo que o reserva Cleiton ainda pode ser negociado com o Red Bull Bragantino.

Em Porto Alegre, por outro lado, a posição de goleiro é uma incógnita para a temporada. Embora tenha a confiança do técnico Renato Portaluppi, Paulo Victor acumulou atuações contestáveis e não é bem visto por boa parte da torcida. De acordo com o “Lance!”, a possibilidade pode pesar na decisão de Vanderlei. O contrato com o Santos tem duração até dezembro de 2020 e ele vem treinando normalmente com o grupo no CT Rei Pelé.