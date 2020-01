Entre na moda: cinco tendências para casamento em 2020

Preparar uma festa de casamento com cerimônia é o maior evento que uma pessoa, ou um casal, costuma protagonizar na vida. São cerca de 40 serviços envolvidos que vão desde fotografia, beleza, decoração, música, buffet, vestuário, assessoria e celebrante, passando por diversos outros. Mergulhar nesse mundo desconhecido pode ser desafiador (mas também empolgante). Então, para facilitar a vida dos noivos, essas 5 dicas de tendências para casamento em 2020 podem ajudar.

Foto: reprodução / Dino



Celebrante

Cada vez mais os noivos procuram personalizar seu grande dia. E com a cerimônia não é diferente. Nesse cenário entra o celebrante, um profissional contratado para tirar a cerimônia de casamento do lugar comum e criar algo intimista, que realmente tenha a ver com o casal. “Se o amor não é engessado, porque a cerimônia deveria ser?”, explica Adriana Santos, celebrante de casamentos, bodas e apadrinhamentos.

“Numa cerimônia reunimos dois mundos, duas famílias, muitas vezes com histórias e crenças distintas. E a riqueza está justamente nas diferenças e também nas semelhanças do casal”, conta Adriana, que em seu portfólio traz cerimônias extremamente diversificadas e exclusivas. “Já realizei cerimônias com 400 convidados ou apenas com os noivos. Falei sobre diferentes religiões ou sobre nenhuma. Usei tom mais leve ou mais formal. Tudo é 100% customizado de acordo com a história e desejos dos noivos ou noivas”, conta a celebrante.

Estilo

O Boho Chic, que vem fazendo sucesso nos últimos anos, continua com tudo. Vestidos fluídos, muita renda e coroas de flores bem coloridas estarão em alta. O ar de “anos 70” é a inspiração para noivas e noivos. Esse estilo é leve e romântico e traz elementos do folk e hippie mesclados.

Cor

Em 2020, tudo azul, pelo menos se depender do Pantone Color Institute, que elegeu para o período o PANTONE 19-4052 Classic Blue, um azul bem classicão! De acordo com o instituto, que pesquisa tendências, esse tom de azul incute calma, confiança e conexão. Tudo a ver com casamento.

A cor pode ser usada em detalhes do look da noiva, como buquê e coroa, no terno do noivo, vestidos das madrinhas e ainda na decoração da cerimônia e da festa.

Dia

Cada vez mais os casais vão optar por realizarem sua cerimônia e festa à luz do dia, principalmente na praia e campo, aproveitando a claridade e beleza do sol.

A comemoração diurna pode estampar a mesma empolgação dos casamentos noturnos, com uma pitada a mais de charme explorando a utilização de chapéus, leque no verão, e mantinhas no inverno. Ilhas de bebidas e playlist animada ajudam a dar o tom de festividade ao evento.

Decor

Mais uma vez a natureza é tema central da decoração, dessa vez o verde é a estrela. Muita folhagem e elementos naturais aproximam noivos e convidados da natureza. Muita vegetação suspensa e arranjos predominantemente verdes embelezarão os casamentos em 2020.