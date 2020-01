Ernst atualiza negociação do Inter por Nacho Fernández, revela valores e aponta último ‘obstáculo’

A diretoria do​ Internacional está focada na busca de reforços para o elenco de Eduardo Coudet. O grupo do técnico argentino, que inicia pré-temporada nesta semana, terá, inicialmente, duas novidades, o lateral-direito Rodinei e o volante Musto. De olho na disputa da Copa Libertadores da América, o Colorado mira alto e busca uma contratação de peso, que está próxima de ser confirmada.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Na manhã desta terça-feira (7), o​ jornalista Alexandre Ernst, em seu perfil no Twitter, atualizou as negociações do Internacional para fechar com um novo meio-campista. A ficha 1 da diretoria é o argentino Nacho Fernández, do River Plate, e, apesar da alta cúpula colorada negar oficialmente, a proposta está na mesa e as tratativas estão em andamento, ‘esbarrando’ no técnico Marcelo Gallardo.

O Internacional já chegou a um acordo com o jogador mediante seu empresário, Daniel González. Na negociação com o River Plate, o clube gaúcho teve negada uma proposta inicial de US$ 7 milhões (cerca de R$ 28,5 milhões). Os argentinos vinham insistindo em receber o valor da multa rescisória, de US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 61,2 milhões). No entanto, uma nova oferta mudou a visão dos Milionarios, que enxergam uma boa oportunidade de lucrar alto com o jogador de 30 anos.

E o dinheiro vai vir de onde? Vamos sofrer no futuro com isso. Sou da opinião de que investir esse dinheiro (seria necessário muito menos que os 9M) no Aránguiz seria muito mais inteligente. Vai com tudo e tenta fechar. — Stat Inter 📊🇦🇹 (@statinter) 7 de janeiro de 2020

O Colorado ofereceu US$ 9 milhões (R$ 36,76 milhões) mais montantes variáveis, dependendo de metas atingidas, como por exemplo, números de jogos e gols. O último obstáculo será convencer Gallardo, que trata o meio-campista como imprescindível no time. Para convencer Nacho Fernández a permanecer, o River Plate teria que aumentar significativamente o salário do jogador, que deve ganhar o dobro no Beira-Rio. Caso não feche com o argentino, o Internacional tem como ‘plano B’ o chileno Aranguiz, podendo utilizar o dinheiro que seria investido para antecipar a saída do Bayer Leverkusen, da Alemanha.