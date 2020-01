Escolha a dieta certa: estudo revela dietas mais eficazes para o emagrecimento

Está pensando em começar uma dieta? Vá com calma e não esqueça de consultar um nutricionista, pois nem todas as dietas realmente conseguem aliar a perda de peso com qualidade de vida e bem-estar.

Pesquisadores da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, realizaram uma revisão de estudos clínicos que apontou que a maioria dos métodos usados em dietas de emagrecimento não são tão eficazes ao corpo, pois interferem negativamente em aspectos funcionais do organismo.

Segundo as pesquisas, duas dietas são as mais indicadas: o programa de reeducação alimentar “Vigilantes do Peso” e o método americano “Jenny Craig”, que utiliza refeições pré-montadas.

Confira a opinião da especialista: Foto: reprodução / Shutterstock Em entrevista ao portal Taeq, a nutricionista Cristiane Coronel explicou um pouco sobre esses métodos.

“No método de emagrecimento Vigilantes do Peso, o paciente possui uma tabela de contagem de pontos dos alimentos, em média o consumo diário deve ser torno de 20 pontos. Levando em consideração que muitos vegetais e legumes possuem zero pontos, faz naturalmente com que os pacientes ingiram mais alimentos deste grupo, consequentemente há um aumento de fibras, vitaminas e minerais. Atividades físicas também são incluídas no programa”, explicou Cristiane.

Já o método de emagrecimento “Jenny Craig” é disponível apenas nos Estados Unidos e para participar precisa fazer uma inscrição e pagar um valor. De acordo com o portal Taeq, durante o programa, as pessoas participam de reuniões de consultoria para traçar uma estratégia de emagrecimento e depois escolher o cardápio. As refeições já vem pré-elaboradas.

Com relação a importância do acompanhamento profissional, Cristiane Coronel reforçou que a melhor dieta é aquela individualizada. “É preciso considerar vários fatores como a rotina de vida, hábitos alimentares, saúde, objetivos físicos, avaliação de exames bioquímicos, para que a dieta seja calculada ao paciente de forma que ele consiga seguir e tenha sucesso sem correr riscos à saúde”, orientou a especialista.

Outras opções

A especialista também listou quatro opções de dietas que garantem o emagrecimento sem deixar de lado os cuidados com a saúde. Veja!

– Dieta do Mediterrâneo: se baseia na alimentação seguida por habitantes de países banhados pelo Mar Mediterrâneo. Ela visa a perda e a manutenção do peso, e a prevenção de doenças crônicas com a baixa ingestão de carne vermelha, açúcar e gordura saturada.

– Dieta Mayo: a dieta, que foi desenvolvida pela clínica Mayo, dos Estados Unidos, se baseia na alimentação de pratos balanceados de acordo com uma pirâmide alimentar, ou seja, refeições contendo todos os grupos alimentares, mas nas quantidades adequadas.

– Dieta TLC (terapia para mudança de vida): o objetivo é diminuir o consumo de gordura, principalmente a saturada, encontrada em carnes, frituras e lacticínios integrais. Os adeptos podem consumir alimentos ricos em fibras, presentes nos vegetais e alimentos integrais.

– Dash Dieta: essa dieta auxilia na perda de peso em uma alimentação mais nutritiva. O cardápio prioriza alimentos ricos em potássio, proteína, fibra e cálcio, encontrados em vegetais e alimentos integrais, evitando o aumento da pressão arterial.