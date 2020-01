Espanyol x Barcelona | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Após hiato de duas semanas para festividades de fim de ano, o Campeonato Espanhol 2019/20 retorna e reserva, nesta rodada 19, um embate de extremos: o lanterna Espanyol recebe o líder Barcelona, no tradicional dérbi da Catalunha. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Espanyol x Barcelona​ ​Motivo: ​19ª rodada de La Liga 2019/20 ​Data: ​04/01/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP) ​Árbitro: ​Carlos del Cerro Grande ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

Já em situação desesperadora no torneio, o Espanyol quer iniciar sua reação em grande estilo, batendo seu maior rival local. Para isso, precisará superar uma longa lista de ausências: Corchia, Vargas e Victor Sánchez estão no departamento médico, enquanto Esteban Granero cumpre suspensão pelo quinto cartão amarelo.

Pelo lado do Barcelona, Ernesto Valverde também lida com baixas importantes em seu elenco. Ousmane Dembélé, Ter Stegen e Arthur se recuperam de problemas físicos e não estarão à disposição, enquanto o jovem Ansu Fati ainda é dúvida. ​Lionel Messi, principal goleador do campeonato com 13 gols, estará em campo.

​Provável Espanyol: López; López, Calero, Espinosa; Roca; Gómez, Darder, Lozano, Vilà; Campuzano, Calleri​. ​Provável Barcelona: ​Neto; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Griezmann, Suárez.

Últimos cinco jogos

​Espanyol ​Barcelona ​Real Madrid 2 x 0 Espanyol (07/12) ​Barcelona 5 x 2 Mallorca (07/12) ​Espanyol 0 x 1 CSKA (12/12) – Liga Europa ​Inter 1 x 2 Barcelona (10/12) – Champions ​Espanyol 2 x 2 Real Betis (15/12) ​Real Sociedad 2 x 2 Barcelona (14/12) ​Lleida Esportiu 0 x 2 Espanyol (19/12) – Copa ​Barcelona 0 x 0 Real Madrid (18/12) ​Leganés 2 x 0 Espanyol (22/12) ​Barcelona 4 x 1 Alavés (21/12)

Nosso palpite

O Espanyol está em situação de extrema vulnerabilidade, tendo vencido apenas duas partidas em 18 rodadas disputadas na competição. Mesmo se tratando de um dérbi local de rivalidade histórica – onde as forças costumam se equilibrar um pouco mais -, é difícil acreditar nos donos da casa dificultando a vida do líder da competição.

Palpite final: Espanyol 0 x 3 Barcelona