Especialista ensina como adotar as tendências de maquiagem das novelas na vida real

As novelas continuam contribuindo para ditar tendências, principalmente quando o assunto é roupa, maquiagem ou cabelo. De acordo com a maquiadora Mirela Abreu, essa relação entre celebridades de novelas e as tendências no mercado da moda se dá pela popularidade do meio de comunicação.

“A TV aberta é democrática. Através das novelas e programas ficamos informados sobre o que está se usando no mundo. Se uma pessoa da TV com credibilidade está usando uma maquiagem ou cabelo diferente, pode apostar que vai virar tendência”, indicou a profissional.

Foto: reprodução



As novelas mais recentes como Amor de Mãe e Bom Sucesso são exemplos de algumas influências que as personagens causam no cotidiano das brasileiras. Segundo Mirela, está na moda uma pele com textura mais leve, com o uso de sombras brilhantes e cabelos naturais com leves ondulações, inspirada pela personagem Paloma da novela Bom Sucesso.

Outra aposta para maquiagem, aproveitando a temporada de verão, é um estilo mais simples. O uso do blush nas maçãs do rosto com tons que destaquem a ação do sol na pele e o iluminador na região das têmporas é mais uma tendência, influenciada pela personagem Betina da novela Amor de Mãe.

A maquiadora ainda explica que essa associação entre apostas do mundo da moda, principalmente voltadas para a área da maquiagem, e as figuras das novelas não são recentes. “Há anos que não tiramos os olhos das atrizes para saber o que é tendência. Quem poderia esquecer da maquiagem de Jade em O Clone? Ou até recentemente, o delineador colorido da Vivi Guedes em A Dona do Pedaço?”, finaliza.