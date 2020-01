Especulado em Palmeiras e Botafogo, Jorge Valdívia acerta com novo clube

​Sem clube desde o encerramento de seu contrato com o Colo-Colo (CHI), Jorge Valdívia, de 36 anos, chegou a ser especulado como possível reforço em dois grandes clubes da Série A para 2020: ​Palmeiras e ​Botafogo. Mas o destino do chileno não será o futebol brasileiro.

​​Como destaca o ​Globoesporte, o camisa 10 foi anunciado na última sexta-feira (3) como novo contratado do Monarcas Morelia, time que disputa a primeira divisão do futebol mexicano. Revelado na base do Colo-Colo – clube pelo qual atuou nas últimas duas temporadas -, Valdívia teve passagem marcante no futebol brasileiro com a camisa do Verdão, tendo conquistado o Paulistão de 2008, as Copas do Brasil de 2012 e 2015 e a Série B de 2013.

​​Com a ida ao México, o meia chileno expande ainda mais o seu ‘currículo continental’, já que soma passagens pela América do Sul, Europa e Oriente Médio ao longo de sua carreira. O Monarcas será o seu oitavo clube como jogador profissional.