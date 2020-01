Esperando conseguir oito reforços para a temporada, Fortaleza pode perder meia para a Ponte Preta

​O meia Marlon foi transferido para o​ Fortaleza há dois anos. O jogador, que atuava pelo Sampaio Corrêa, foi adquirido por cerca de R$ 680 mil reais. Nesta temporada, o atleta não estava sendo titular com Rogério Ceni, tendo entrado em campo apenas 30 vezes no ano passado sem balançar as redes. Marlon foi uma peça importante na conquista do acesso e do título da Série B em 2018.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Após perder o atacante Matheus Vargas, que foi emprestado ao Atlético-GO, e Kieza, liberado para o Naútico, agora pode ser a vez de Marlon deixar o clube. De acordo com ​Afonso Ribeiro, o jogador, de 29 anos, despertou interesse de alguns clubes da Série B. A Ponte Preta, um dos times, mostrou interesse, de acordo com o ​Globo Esporte. Essa é a terceira vez que a Macaca tenta levar o meia.

Além disso, ​Ribeiro informou que o atacante Romarinho, especulado pelo Fenerbahçe, da Turquia, não recebeu oferta. O jogador, de 25 anos, que começou sua carreira no ABC, teve passagens pelo Globo, América de Natal, Fluminense e desde 2018 atua pelo Tricolor de Aço. Durante sua trajetória no clube, o atleta disputou 35 jogos e marcou 5 gols.

#PontePreta | Falei agora com Marlon, possível reforço alvinegro: “Eu me apresentei hoje ao Fortaleza. Situação está mais com o meu empresário e com o pessoal da diretoria aqui. Eles estão conversando. Não sei o caso certo da situação. Também estou aguardando resposta concreta”. — Lucas Rossafa (@lucas_rossafa) January 7, 2020

O Fortaleza anunciou até o momento, o centroavante Edson Cariús como reforço definitivo. Éderson, Felipe Alves, Rogério Ceni, Juninho, Derley e Paulão renovaram contrato para 2020. No entanto, o presidente do time cearense, Marcelo Paz, confirmou durante entrevista ao ​Globo Esporte que pretende contratar oito atletas para a temporada. O mandatário ainda revelou que a equipe deve ter entre 25 a 27 jogadores com condições de jogar.