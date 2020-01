Estágio na Neoenergia: empresa abre VAGAS de ESTÁGIO em cinco estados!

A Neoenergia tem vagas de estágio nos estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Saiba mais: uma das vagas pode ser sua!

“A Neoenergia é a holding do Grupo Neoenergia, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em número de clientes, com mais de 13,5 milhões de unidades consumidoras atendidas por suas distribuidoras Elektro, Coelba, Celpe e Cosern.”

Grandes empresas compõem o nosso Grupo Neoenergia, contamos as distribuidoras Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro? (SP/MS).

Juntas, as quatro companhias atendem cerca de 14 milhões de clientes, o que corresponde a cerca de 34 milhões de pessoas.

Impactamos positivamente a vida de milhares de pessoas, e isso é uma grande responsabilidade. É por isso que todas as ações e projetos são pautados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o que permite fornecer energia limpa e renovável com segurança, eficiência e respeito a todas a todos os envolvidos nesse processo.”

Confira as oportunidades!

Sobre o estágio Neoenergia

Para que energia limpa e renovável seja entregue com segurança e qualidade aos clientes, a Neoenergia conta com um time muito focado e comprometido com o propósito de continuar construindo, a cada dia, de forma colaborativa um modelo de energia elétrica mais saudável e acessível.

Nesse Programa de Estágio, a Neoenergia busca por jovens que:

Estejam #LigadosNoSeuFuturo e queiram construir um legado conosco;

Acreditem que é possível gerar energia respeitando o meio ambiente;

Sonhem em construir carreiras com propósito!

Deu check? Então, vem fazer parte desse time! A Neoenergia acredita muito que investir em seus novos talentos é o melhor caminho para formar os futuros líderes da companhia. Aqui, criamos e aplicamos uma jornada de desenvolvimento que foi planejada para desenvolver nossos estagiários. Mais do que um Programa de Estágio, para nós, essa é a primeira e a mais importante porta de entrada dos jovens. Nós estamos #LigadosNoSeuFuturo junto com você, e queremos fazer parte da sua jornada profissional, da sua história, do seu legado. Vamos juntas(os)?

PRÉ-REQUISITOS

Formatura entre Julho de 2021 e Dezembro de 2022

Disponibilidade para iniciar o estágio em: Abril/2020

Disponibilidade para estagiar por 20 ou 30 horas semanais

COMO PARTICIPAR

Antes de candidatar-se a uma vaga, leia com atenção a descrição. Escolha aquela com a qual você mais se identifica. Você poderá se inscrever em apenas uma vaga por Estado, mas não se preocupe: incluímos um formulário de demonstração de interesse caso você se interesse por mais de uma vaga em um mesmo Estado.

Caso tenha alguma dúvida, dê uma olhadinha no F.A.Q. Se mesmo assim você não encontrar a resposta, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail [email protected]

MARQUE NA AGENDA

27/01 – Início das inscrições

28/02 – Encerramento das inscrições e último dia para o envio dos desafios

16/03 a 20/03 – Divulgação dos aprovados

23/03 a 27/03 – Etapas presenciais.

BENEFÍCIOS

Bolsa-auxílio compatível com o mercado

Vale Refeição e Alimentação

Plano de Saúde

Seguro de Vida

Vale Transporte ou Auxílio Transporte

Uma jornada de desenvolvimento pensada exclusivamente para os Estagiários Neoenergia;

Autonomia para gerir suas próprias atividades. Acreditamos que você tem muito a somar e a contribuir com o time!

Acreditamos no seu potencial! Por isso trabalhamos com uma política de Recrutamento Interno, que prioriza a efetivação e valorização dos nossos talentos!

Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Confira abaixo todas as oportunidades abertas de estágio na Neoenergia. Caso tenha disponibilidade para se mudar de estado, você pode se inscrever mais de um estado. Para se inscrever, clique em “aqui”, ao lado do estado que desejar estagiar, logo abaixo: