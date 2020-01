Estreia BBB20: conheça todos os participantes da nova edição | BBB

Participante confirmado (Foto: Reprodução/Gshow)





O Big Brother Brasil (BBB20), que chega à 20ª edição nesta terça-feira, 21. Com casa de vidro, muro dividindo a casa e releitura dos anos anteriores, o reality show promete ser nostálgico para os fãs. Separado em grupos chamados Pipoca e Camarote, a casa contará com anônimos e famosos, em cada uma das equipes, respectivamente.

Confira quem os participantes do BBB20

>> Felipe

Arquiteto e empresário, 27 anos e natural de São Paulo. O participante Felipe é divertido, gosta de futebol e adora uma festa. Solteiríssimo, o brother afirma que não é de namorar: “O dia que eu chegar em casa com alguém para apresentar, vão bater palma”. Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB20.



>> Babu Santana

Ator, 40 anos e natural do Rio de Janeiro. O participante Babu Santana coleciona dezenas de filmes, novelas e peças em seu currículo, além de ter interpretado o cantor Tim Maia nas telonas – seu papel mais lembrado pelo público, e premiado pela crítica. Ele faz parte do grupo Camarote no BBB20.



>> Flayslane

Cantora, 25 anos, natural de Nova Floresta, na Paraíba. A participante Flayslane é dona de si e garante que se joga como ninguém nas festas. Com “25 anos vividos, mas idade mental de 17”, a sister se define como “nordestina, extrovertida e intensa”. Ela faz parte do grupo Pipoca no BBB20.



>> Bianca Andrade

Empresária, 25 anos, natural do Rio de Janeiro. A participante Bianca Andrade soma mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais. Conhecida como Boca Rosa, a sister já trabalhou como copeira – até achar sua vocação: a maquiagem. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB20.



>> Gizelly

Advogada, 28 anos, natural de Iúna, no Espírito Santo. A participante Gizelly é conhecida como “Gigi Furacão” pelos mais chegados. Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, a sister é mamãe, batalhadora, já realizou procedimentos estéticos e gosta mesmo é de fazer selfie. Ela faz parte do grupo Pipoca no BBB20.



>> Gabi Martins

Cantora, 23 anos e natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A participante Gabi Martins é conhecida pela sua voz potente, mostrada por meio de vídeos para seus mais de 1,1 milhões de seguidores nas redes sociais. Nomes de peso da música brasileira, como Luan Santana e Wesley Safadão, já repostaram os covers da sister. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB20.



>> Guilherme

Modelo, 28 anos e natural de Presidente Prudente, em São Paulo. O participante Guilherme é promotor de eventos e foi adotado junto com o irmão gêmeo, Pedro. Espontâneo e superfamília, o brother não gosta de ficar sozinho. Por isso, já teve 7 namoradas! Agora, está solteiríssimo, viu? Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB20.



>> Pyong Lee

Hipnólogo, 27 anos e natural de São Paulo. O participante Pyong Lee conta com mais de 6 milhões de seguidores em seu canal de vídeos. Mesclando conteúdos de mágica e hipnose, com nomes conhecidos como Anitta e Fábio Porchat, o brother se encanta mesmo é por um palco. Ele faz parte do grupo Camarote no BBB20.



>> Hadson

Ex-jogador de futebol, 38 anos e natural de Belém do Pará. O participante Hadson é falastrão e marrento, mas garante que se dá bem com qualquer tribo. Viajado, o brother já jogou bola profissionalmente e pretende levar a mesma competitividade da época de atleta para o reality show. Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB20.



>> Lucas Chumbo

Surfista, 24 anos e natural de Saquarema, no Rio de Janeiro. O participante Lucas Chumbo é um dos maiores nomes do mundo quando o assunto é surf de ondas gigantes. Determinado, o brother já pensa na visibilidade do reality show: “Eu quero ter mais apoio, crescer nas redes e investir o dinheiro no meu esporte”. Ele faz parte do grupo Camarote no BBB20.



>> Lucas

Fisioterapeuta, 26 anos e natural de Florianópolis, em Santa Catarina. O participante Lucas já sonhou em ser atleta de basquete e quer levar seu jeito determinado e competitivo para o reality show. “Não me estresso facilmente, mas quando acontece, sai de baixo”, alerta o brother. Ele faz parte do grupo Pipoca no BBB20.



>> Manu Gavassi

Cantora e atriz, 27 anos e natural de São Paulo. A participante Manu Gavassi já está acostumada com as câmeras e os holofotes. Empolgada, segura e cheia de si, a sister é conhecida, sob os olhares de seus 4,4 milhões de seguidores, por suas canções de cunho romântico e empoderado. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB20.



