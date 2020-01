Evento gratuito reúne ex-participantes do The Voice Kids em lançamento de nova temporada

Luz, câmera e… cadeiras viradas. No próximo dia 05 de janeiro, estreia mais uma edição do The Voice Kids. O reality show, que impulsiona a carreira dos cantores brasileiros, chega com muitas novidades na tela da Globo. Os fãs baianos do programa podem diminuir a ansiedade com um evento realizado pela TV Bahia, que acontece um dia antes da estreia, neste sábado (4), às 17h, no Shopping Piedade.

Foto: Reprodução



A jornalista Brisa Menezes irá receber os os ex-participantes mirins Julie de Assis, Nicolas Silva e Robert Lucas. Eles irão bater um papo sobre suas carreiras e participações no programa, além de relembrar os sucessos cantados em suas respectivas edições.

Para esta nova temporada, o The Voice Kids recebe como jurados os cantores baianos: Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone & Simaria.



SERVIÇO:

O quê: Lançamento da nova temporada do The Voice Kids

Quando: Dia 04 de janeiro, às 17h.

Local: Praça de Alimentação do Shopping Piedade