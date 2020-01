Evra aconselha ex-companheiro Pogba: “Talvez seja a hora de sair”

​Em longa crise, relação entre Pogba e Manchester United parece não ter fim. Lesionado, o craque francês não esteve em campo na derrota para o Liverpool, em Anfield, por 2 a 0. A ausência, no entanto, não fez com que a torcida encontrasse um novo ‘culpado’ e o meio-campista voltou a ser criticado.

Em entrevista ao Sky Sports após a partida da Premier League, o ex-lateral-esquerdo francês Patrice Evra falou sobre a situação do ex-companheiro e aconselhou o volante de 26 anos a deixar o clube inglês.

“Quando ele joga, as pessoas o criticam. Quando ele não joga, as pessoas o criticam. Quando o jogador vira um problema para o clube… Quando eu atingi um fã enquanto jogava no Olympique de Marseille, o dono e o técnico me abordaram: ‘Patrice, o que vamos fazer agora?’ Eu disse, ‘estou saindo, não quero trazer negatividade ao clube. Talvez agora seja a hora de Pogba sair”, declarou.

O ex-jogador considerou a situação negativa para o United e também para o espetáculo. “É ofensivo para dois grandes clubes que ao final de um grande jogo todo mundo fale apenas de um jogador e de um técnico”, completou. Real Madrid e Juventus, antiga equipe do francês, já demonstraram interesse no volante.

Pogba chegou ao Manchester United em 2016 como uma das grandes contratações do clube e cotado para ser referência do time, mas ainda não conseguiu engrenar no futebol da Inglaterra. Os problemas dentro e fora de campo marcam a trajetória do jogador em Old Trafford.

O camisa 6 sofreu nova lesão e precisou passar por cirurgia no início deste mês. Pogba já havia ficado fora de três meses da temporada devido à lesão. O treinador do United, Gunnar Solskjaer, já declarou que Pogba não deixa o clube nesta janela de transferência.