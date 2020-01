Ex-BBB Jonas chora em vídeo e sai em defesa da esposa Mari Gonzalez após comentário sobre zoofilia | BBB

O vídeo foi publicado na noite desta segunda-feira, 27 (Foto: Reprodução/Instagram)





O ex-BBB12, Jonas Sulzbach, usou seu Instagram para defender a esposa Mari Gonzalez, após ela e outro participante terem feito comentários sobre zoofilia. No vídeo, ele dispara:”É muita injustiça isso que vocês estão fazendo com a Mari, uma falta de interpretação”, afirma o modelo.

Em diversos trechos, o modelo chega a chorar e se exaltar. “Eu to recebendo ameça todo dia, ameaça de todo mundo por causa de um erro de interpretação. Depois que saiu a p**** desse vídeo eu não tenho mais vida”, disse Jonas. Segundo ele, as pessoas estariam “entendendo” como a mídia e perfis do Instagram de fofoca estão colocando.

“A gente ama animal, parem de incitar o ódio, é um apelo”, acrescentou o ex-BBB.

A polêmica começou quando Mari Gonzalez e Felipe Prior comentaram em conversa no último domingo, 26, sobre zoofilia, o ato de ter relações sexuais com animais, crime no Brasil.

“Os peões da obra falaram que no Nordeste mandavam bala. Meu funcionário diz que chega na obra e fala ‘quem nunca deu um talento na cabrinha’?, afirmou o arquiteto. Em resposta, a influencer disse: “É anormal para nós, mas é normal para a pessoa e tudo bem também se a pessoa quer comer (sexualmente) um animal”.

A conversa gerou uma polemica nas redes sociais e resultou na hastag “Zoofilia é crime” entre as mais comentadas no Twitter. Tanto Mari quanto Felipe foram chamados, nesta segunda-feira, 27, ao confessionário, mas a emissora cortou a transmissão. Após saírem, os brothers comentaram sobre o assunto.

Os dois podem ainda responder judicialmente por apologia à zoofilia. Isso porque o delegado e deputado estadual de São Paulo, Bruno Lima, informou em seu Instagram que vai entrar com um processo no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).