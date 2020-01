Ex-vereador Lobão adere a pré-candidatura de Daniela Cavalcante em Porto Real do Colégio

O ex-vereador Lobão que obteve a segunda maior votação na eleição de 2016 para prefeito de Porto Real do Colégio, bateu o martelo e declarou apoio à pré-candidatura de Daniela Cavalcante. O anúncio foi feito durante a festa do Povoado Canoa de Baixo, onde também anunciou sua pré-candidatura a vereador no próximo pleito de outubro.

Lobão que anteriorme nte havia decidido apoiar a pré-candidatura de Djinha Beltrão, se manteve firme até o momento em que o nome da família Beltrão se tornou cada vez menos forte e sem chances de disputar com chances de vitória.

Também esteve presente na festa junto com Daniela, Dr Eliseu que foi o quarto colocado na eleição de 2016 e na ocasião, reafirmou o apoio à pré-candidatura de Daniela Cavalcante. A cada dia é perceptível o ganho de força com o apoio popular e de lideranças políticas, ganhando ainda mais força o grupo com a chegada de Lobão que entra em campo com ampla chance de vitória.