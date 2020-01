Fã de Renato, Thiago Neves fala sobre importância do Grêmio: “é o maior desafio da minha carreira”

​Na última segunda-feira (27), o ​Grêmio confirmou a contratação do meio-campista Thiago Neves, a pedido do técnico Renato Portaluppi. O atleta, que é o sexto reforço da temporada, estava livre no mercado após rescindir com o Cruzeiro. Prestes a completar 35 anos, o jogador assinou contrato de uma temporada e cláusulas de produtividade com metas por rendimento.



Após realizar exames médicos, o meia foi oficialmente apresentado na tarde desta terça-feira (28). Durante a coletiva de imprensa, destacou como foi a última temporada e a expectativa para 2020. “2019 foi um ano que me marcou muito, foi um ano muito ruim. É um desafio muito grande, mas venho para ajudar. Vejo que o torcedor está apoiando. Este é um ano que quero ficar com poucas palavras e muito futebol”, disse o jogador.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio



Além disso, o atleta revelou o motivo de ter assinado com o Tricolor. “A confiança que o presidente está depositando em mim, o Renato, todos jogadores. Isso fez a diferença para eu vir”. Thiago também ressaltou a importância de vestir o manto. “É uma responsabilidade grande. É o maior desafio da minha carreira, porque venho de um ano complicado para chegar em uma equipe como Grêmio”, confirmou.

O Grêmio também anunciou e apresentou oficialmente o centroavante Diego Souza. Na sua segunda passagem pelo Tricolor, o jogador revelou o que espera para a temporada. “Eu voltou com muita motivação, com o mesmo sentimento. Eu posso falar o que for, mas a resposta é dentro de campo. É dentro de campo que a gente mostra o nosso valor”. O atleta também falou sobre o desejo de conquistar a Copa Libertadores. “Ela é uma obsessão minha, obsessão do clube”, afirmou.

Diego Souza e Thiago Neves vai jogar muito no grêmio — dudu (@dudubfr_) January 28, 2020

O centroavante de 34 anos ainda foi questionado sobre a idade e rebateu. “Falar de idade? Idade não importa. Importa como você está com a cabeça. Eu, sinceramente, estou radiante com essa oportunidade”, ainda completou “Eu posso garantir que vou dar o meu 100% sempre”. Por fim, reforçou como será o seu trabalho no clube gaúcho. “Eu vou é trabalhar bastante para estar na ponta dos cascos e corresponder a expectativa que eu tenho e vocês tem”, finalizou o veterano.

Créditos foto de capa: Lucas Uebel/Grêmio