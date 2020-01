Fábio rebate polêmicas e crava data para definir futuro no Cruzeiro após queda

​O rebaixamento do ​Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro veio acompanhado de muitas polêmicas, principalmente internas. Com mudanças ocorrendo no departamento de futebol, que ainda não tem definido um novo diretor, o clube se prepara para um dos anos mais difíceis de sua história. O grupo que terá a missão de recolocar a Raposa na primeira divisão ainda está distante de ser definido apesar do início de 2020.

Para esta temporada, o clube já definiu que irá trabalhar com um teto salarial de R$ 150 mil, o que deve acarretar na saída de muitos jogadores. Um dos principais nomes na história recente do clube e ídolo da torcida, o goleiro Fábio é um dos jogadores que recebe acima do limite estabelecido, o que tem levantado uma série de polêmicas e questionamentos nas últimas semanas.

Envolvido em discussões de torcedores e programas esportivos, o camisa 1 lamentou e, em entrevista ao​ portal “Deus me Dibre”, rebateu críticas. “Infelizmente as pessoas vão falando as coisas pra criar polêmica, ganhar audiência pra si. E as pessoas diretas no assunto, no caso eu e o Cruzeiro, não falamos nada, não acontece nada. Infelizmente, acontece isso”, disse Fábio, que cravou a data para definir seu futuro. “Não tem nada resolvido. Sentaremos pra conversar no dia 6“, adicionou.

Fábio se adequando a realidade do clube e ficando no momento mais difícil, quem tem a ganhar é só ele.

Amar o clube ? Quem ama o Cruzeiro somos nós! — markin (@10markinhoCeC) 2 de janeiro de 2020

Acumulando 872 jogos com a camisa do Cruzeiro, com contrato até o final de 2020, o goleiro entende a situação complicada do clube e quer ajudar na reconstrução celeste. “Não depende só de mim. Eu sempre fiz tudo pra ajudar o Cruzeiro e não vai ser dessa vez que não vou fazer. Vou ser sincero e transparente como sempre fui”, afirmou. “Minha preocupação é o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem que subir! Tem que fazer tudo o que é correto e mesmo assim vai encontrar dificuldades. Não adianta falar o que o torcedor quer ouvir: é fazer o melhor pro Cruzeiro financeiramente e fazer um time para o Cruzeiro subir“, completou Fábio.