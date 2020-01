Fábio Santos abre o jogo sobre “concorrência” e avalia possível novo lateral do Galo

O Atlético-MG vai fechando os últimos detalhes da pré-temporada visando a estreia no Campeonato Mineiro nesta terça-feira (21), contra o Uberlândia, fora de casa, pela primeira rodada do certame estadual de 2020. O lateral Fábio Santos concedeu entrevista coletiva na véspera da partida e falou sobre os primeiros treinamentos sob o comando do técnico Rafael Dudamel e sobre um possível “concorrente”.

O experiente jogador analisou o interesse do Atlético no lateral Guilherme Arana, elogiando o possível futuro colega. ​”É meu filho, mais um filho que tenho no futebol. Vi ele crescer no Corinthians, é um menino do bem que escutava bastante. Foi bem no Corinthians e por isso foi vendido. Ainda não conseguiu se firmar na Europa. Ainda não conversei com ele sobre isso. Mas é um cara que vai nos ajudar muito. Jogador muito bom mesmo“, relatou.

O lateral comentou que, mesmo com a chegada de outro lateral-esquerdo, não se sente deixado de lado no Atlético e afirma que poderá seguir ajudando o ​Galo em 2020. “Eu sempre me senti valorizado desde o primeiro dia de Atlético até hoje e faço por merecer isso. Trabalho bastante e nunca fujo das minhas responsabilidades para ajudar os meus companheiros“, afirmou.

Arana curtiu uma postagem de uma página de um torcedor do galo sobre ele Arana postou que coisas boas estão por vir Arana começou a seguir Allan e Fabio Santos no Instagram ta esperando o que pra lansar a braba? @Atletico — volta roger guedes (@ubreymz) January 20, 2020

O jogador também falou sobre as primeiras impressões do trabalho do técnico Rafael Dudamel, que é cercado de curiosidade pois os treinamentos não têm acompanhamento da imprensa. “Ele tem passado muito a ideia de jogo que ele gosta, são muitos treinos longos e ele tem tentado passar pra gente. Ficamos concentrados todo esse tempo para acelerar esse processo. Estão todos muito animados com o trabalho desempenhado não só dentro como fora de campo também. Não sei se vamos ganhar, mas vamos nos tornar uma equipe competitiva”, concluiu.