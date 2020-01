Federer é Messi, Nadal é CR7; suíço comenta comparação e aponta quem é o ‘Mbappé do tênis’

Recordista em troféus de Grand Slam (maiores competições do calendário do tênis) com 20 conquistas, Roger Federer é considerado por muitos como o maior da história de seu esporte. Mas como é natural em quase todas as modalidades, o tênis também conta com uma rivalidade emblemática, bem marcada ao longo dos últimos 15 anos: Rafael Nadal, com 19 Slams, é o grande ‘algoz’ e principal perseguidor do tenista suíço.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​Geniais, multicampeões e amplamente dominantes ao longo dos últimos anos, Federer e Nadal motivaram uma comparação bastante curiosa por parte de um futebolista extremamente vitorioso e respeitado: Gianluigi Buffon. Em entrevista concedida em 2019, o goleiro italiano cravou: ‘​Lionel Messi é como Federer e ​Cristiano Ronaldo é como Nadal’, uma associação em que dom/talento natural acompanham os dois primeiros, e dedicação/sacrifício acompanham a carreira dos dois seguintes.

 “Messi es como Federer y Cristiano Ronaldo como Nadal” ⚽  ¿Qué les parece la comparación que realizó Gianluigi Buffon sobre lo mejor del fútbol y el tenis? pic.twitter.com/2BeE6IFqGX — ESPN CentroAmérica (@ESPN_CA) October 8, 2019





Questionado sobre a comparação, Federer foi bastante diplomático: “ É difícil para mim comentar porque não os vi jogar o suficiente. É mais uma visão geral. Acompanho o FC Basel e, sinceramente, não assisto a muitos outros jogos. O que Messi e Ronaldo fizeram pelo futebol e o que são individualmente é incrível, e também como membros de suas equipes”, afirmou.