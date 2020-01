Felipe Conceição – Quem é o novo técnico do Red Bull Bragantino?

Neste sábado (25), o América-MG oficializou a saída do técnico Felipe Conceição. Em nota, a diretoria do Coelho explica que o treinador aceitou uma proposta do Red Bragantino e pediu demissão. O clube paulista vai arcar com a multa rescisória prevista no contrato.

Felipe Conceição teve 63.3% de aproveitamento no clube mineiro. No total, foram 30 partidas, com 16 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. O jovem treinador chega a Bragança Paulista para substituir Antônio Carlos Zago, que acertou com o Kashima Antlers, do Japão.

A diretoria do alvinegro estudou alguns nomes internacionais, mas não obteve sucesso. O clube chegou a negociar com o ​português Carlos Carvalhal, do Rio Ave, de Portugal, mas a negociação emperrou. Sem tempo, o Bragantino buscou alternativas no mercado interno.

Felipe Conceição no Bragantino. Oportunidade de ele mostrar trabalho de ponta em um clube mais visto. Muito estigmatizado pela curta passagem no Botafogo. Pode dar certo, assim como deu no América Mineiro. Mas o desafio será bem maior. — Eric Costa (@ericmdcosta) January 26, 2020

Aos 40 anos, Felipe Conceição iniciou sua trajetória nas categorias de base do Botafogo e até chegou ao profissional, mas deixou o cargo após sete partidas. Posteriormente, o treinador passou por algumas equipes do interior do Rio de Janeiro, com o Macaé, mas sem muito sucesso. O profissional acertou com o América-MG, em 2018, para ser auxiliar técnico e se firmou como treinador em julho da temporada passada.

O profissional se encaixa no perfil traçado pela diretoria para jogadores e comissão técnica: jovem, com bom potencial e novas ideias. O melhor trabalho apresentado por Felipe Conceição foi na trajetória que ‘quase’ deu acesso ao América Mineiro à elite do futebol brasileiro, mas um ponto acabou com o sonho.

Felipe Conceição deve ser anunciado oficialmente no inicio da próxima semana, com o objetivo de levar o jovem e milionário elenco do Bragantino a voos mais altos. O treinador ainda não tem data prevista de estreia, mas a equipe de Bragança recebe o Inter de Limeira na noite desta segunda-feira (27), no Estádio Nabi Abi Chedid, às 20h (de Brasília), pela 2ª rodada do Paulistão.

Foto / Daniel Hott