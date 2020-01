Festa Cultural da Tradição acontece neste final de semana no Povoado Tapera em Igreja Nova

A comissão organizadora da festa cultural da tradição do Povoado Tapera, em Igreja Nova, espera receber centenas de visitantes neste final de semana, quando a comunidade realiza seu primeiro evento festivo de 2020.

A festa que conta com empenho da empresa @italo_producoes1 (segue no instagram), terá shows musicais neste sábado com os cantores Marcelo Topadinho e Remy Ruan, ex-vocalista da banda Fascínio.

No domingo, 26, a festa começa mais cedo com show dos Estouradinhos às 16h, logo mais a noite as atrações seguem animando ao público sendo a vez da banda Esquadrão Vip e o cantor Willy Cigano subirem ao palco para animar o público.