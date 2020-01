FGTS: Posso sacar R$ 498 ainda em janeiro de 2020?

O governo paga, desde o ano passado, novas opções de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo informações do governo, os trabalhadores que retiraram até R$500 podem, através do saque-imediato, sacar mais R$498 do fundo. O direito ao saque do adicional depende de quanto o beneficiário tinha na conta até 24 de julho de 2019.

Para ter direito ao valor de R$498, o trabalhador precisava ter até R$998 na conta no dia 24 de julho. Já quem tinha até R$998 na conta em 24/07 e não sacou R$500, poderá sacar R$998,00 a mais por conta.

Quem tinha mais do que R$ 998 na conta no dia 24 de julho e já sacou R$ 500 não poderá sacar nenhum valor. Por fim, quem tinha mais de R$998 na conta em 24 de julho e não sacou, poderá sacar R$500.

Vale lembrar que só vai poder sacar quem tem até um salário mínimo (R$ 998). Se tivesse mais na conta, o limite de saque eram de R$ 500 mesmo e não será pago nenhum adicional. Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Os valores estarão disponíveis para saque pelo trabalhador até 31 de março de 2020. “A CAIXA seguirá a estratégia de atendimento que tem sido muito bem sucedida, inclusive com o modelo simplificado de pagamento, e atenderá com tranquilidade os mais de 10 milhões de trabalhadores que receberão valores complementares do Saque Imediato”, disse o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.

Saques do FGTS

Os saques do FGTS foram liberados conforme o aniversário do trabalhador, seguindo um cronograma fixo. No entanto, agora, com o término do calendário de pagamentos, quem ainda não retirou o dinheiro poderá, independente do mês de nascimento, sacar os valores disponíveis.

O trabalhador que não quiser retirar o dinheiro poderá solicitar o desfazimento do crédito automático em conta poupança através do site, Internet Banking CAIXA ou App FGTS. Também é possível se deslocar até uma agência e solicitar o pedido.

A devolução dos valores ao FGTS ocorre de maneira gratuita. Porém, na hora que os valores saem da conta eles perdem a correção.

Veja também: Tabela oficial do INSS para 2020 é divulgada; confira