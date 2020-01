Fica no Rio! Danilo Barcelos é anunciado pelo Botafogo

​Danilo Barcelos é o novo lateral-esquerdo do ​Botafogo. O anuncio foi feito nesta quinta-feira (16) pelo ex-presidente do clube e membro do Comitê de Futebol, Carlos Augusto Montenegro. O jogador de 28 anos atuou pelo rival Vasco em 2019 e é o último reforço do alvinegro nessa janela de transferências.

O dirigente explicou que a contratação do jogador se deu pela falta de reposição para a posição no atual plantel. O lateral tinha vínculo com o ​Atlético-MG e vai assinar contrato válido por duas temporadas com o Glorioso. O Sport também tinha interesse no jogador.

“O Botafogo está contratando o Danilo Barcelos, que jogou no Vasco no ano passado. Já está acertado, está combinando o desligamento do ​Atlético-MG para assinar com o Botafogo. Já fez exames médicos, vai se integrar aqui em algum momento. Assim, a gente encerra as contratações a não ser que algum jogador saia nessa janela”, disse Montenegro.

O lateral-direito titular em boa parte da última temporada, Marcinho, sofreu lesão no joelho direito e fica entre 30 e 45 dias fora. Inicialmente, Danilo Barcelos vai disputar vaga com o uruguaio Federico Barrandeguy, ex-Montevideo Wanderers-URU. “Já assinou tudo e deve chegar amanhã aqui”, assinalou o dirigente.

Danilo Barcelos. Mais um pra testar minha paciência na lateral, Botafogo não consegue ficar uma temporada sem dar uma dessas. — theus (@bfrtheus13) January 16, 2020

Em 2019, Barcelos participou de 45 partidas e marcou cinco gols com a camisa do Vasco. O lateral trabalhou com o treinador do Botafogo, Alberto Valentim, na última temporada e conta com passagens América Mineiro, Francana, Poços de Caldas, Anápolis, Sport, Atlético Mineiro e Ponte Preta.