Ficar em forma sem sair de casa: sete exercícios para fazer usando apenas uma cadeira

Engana-se quem pensa que não dá para emagrecer usando o que a gente tem em casa. Você sabia que as cadeiras podem funcionar como importantes aliadas na prática de atividades para emagrecer e tonificar o corpo? Com base em uma matéria publicada pelo Mundo Boa Forma, separamos para você uma lista de exercícios usando a cadeira. Confira!

Foto: Shutterstock



É importante lembrar que, para garantir a segurança e melhores resultados, é essencial consultar um profissional.



1- Avanço lateral na cadeira

Para começar o exercício, coloque o pé direito na cadeira e o esquerdo no chão, com as pernas estendidas. Em seguida, feche as duas mãos e dobre o joelho esquerdo, movendo os quadris para trás.

Depois, erga a perna esquerda até a altura do quadril e dê o impulso para cima e para baixo duas vezes. Depois, retorne à posição inicial e repita o movimento quantas vezes for necessário.

2- Flexão na cadeira

Inicie na posição de prancha, mantendo as mãos separadas em uma distância equivalente à largura dos ombros no assento do objeto. Assim, levante a perna esquerda até a altura do quadril. Em seguida, dobre os cotovelos ao mesmo tempo que levanta o joelho direito, dobrando-o lateralmente, em direção ao cotovelo esquerdo.

Conclua a flexão e estenda a perna esquerda até a posição inicial e repita o exercício com a outra perna.

3-Mergulho com a abdominal na cadeira

Sente na cadeira com os joelhos dobrados e os pés no chão. Depois, coloque as mãos na beira da cadeira, próximo aos quadris e com os dedos apontando para a frente. Depois, levante o bumbum para frente e levante os dedos dos pés. Em seguida, dobre os cotovelos para trás e abaixe o bumbum. Por fim, retorne à posição inicial e repita o exercício.



4- Elevação de pernas

Se posicione em pé, com as duas mãos e corpo atrás da cadeira . Coloque o peso para o tornozelo esquerdo ao mesmo tempo que levanta o pé direito do chão e o aponta para fora, atrás do corpo, sem esquecer de colocar os dedos dos pés virados para a direita.

Segure o core e os glúteos enquanto sobe a perna direita. Dê um tempo e depois que fazer as repetições determinadas, troque as posições das pernas para repetir o exercício.



5- Toques no banco

De início, mantenha-se em pé, em frente à cadeira. Ao mesmo tempo, levante o braço direito e toque o assento com os dedos do pé esquerdo. Imediatamente, coloque o´pé esquerdo de volta ao chão e troque de perna. Repita o movimento a quantidade de vezes que for recomendada.



6- Rosca com extensão de pernas na cadeira

Sente na cadeira sem encostar as costas segurando um peso tipo haltere em cada uma das mãos (pode ser quilos de alimento). Deixe os braços estendidos aos lados do corpo com a palma das mãos viradas. Ao levantar o peso, estenda a perna oposta. Repita o movimento.

7- Elevação de corpo na cadeira

Deite com a barriga para cima e coloque os calcanhares na cadeira. Em cada mão, carregue um peso tipo haltere e mantenha os braços estendidos. Depois, suba os quadris na altura do joelho e aperte os glúteos, depois, volte para a posição inicial. Em seguida, dobre novamente os cotovelos e suba os pesos em direção à testa. Depois, inverta o movimento.