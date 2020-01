Filmes que estreiam em 2020: de ‘Top Gun: Maverick’ a ‘Viúva Negra’

Líder absoluto de bilheteria quando foi lançado há 34 anos, “Top Gun: Maverick” ganha mais uma versão nos cinemas em 2020, assim como ‘Mulher-Maravilha’, com continuação prevista para estrear em junho. Veja a lista das maiores estreias do ano abaixo.

Foto: divulgação



‘Mulher-Maravilha 2’

Depois de ‘Coringa’, um dos lançamentos da DC é a continuação do filme que traz Gal Gadot no papel-título, previsto para entrar em cartaz dia 4 de junho. Ambientado nos anos 80, o filme mostra a luta de Diana Prince com a Mulher-Leopardo.

‘Adoráveis mulheres’

Depois de sessão no Festival do Rio, a nova adaptação cinematográfica do clássico “Little Women”, de Louisa May Alcott, tem estreia prevista para 9 de janeiro. O filme, de Greta Gerwig, acompanha quatro irmãs e sua mãe, enquanto elas crescem em meio à Guerra Civil, em Massachusetts, nos EUA. Emma Watson é Meg, a primogênita da família.

‘Mulan’

Baseado no poema narrativo “The Ballad of Mulan”, o live action da Disney estreia dia 26 de março, dando sequência às refilmagens com atores de clássicos animados. Quando o imperador da China emite um decreto de que um homem por família deve servir no Exército Imperial para defender o país dos invasores do norte, Hua Mulan, a filha mais velha de um honrado guerreiro, intervém para tomar o lugar de seu pai enfermo. No vídeo, cenas de treinamento de Mulan, que termina dizendo: ‘Este é meu dever… Lutar”.

‘Viúva Negra’

O vovo filme da Marvel, estrelado por Scarlett Johansson, estreia dia 30 de abril, com Robert Downey Jr. Escrito pela roteirista americana Jac Schaeffer, “Viúva Negra” será dirigido pela cineasta australiana Cate Shortland, a primeira mulher a comandar sozinha um filme da Marvel Studios.

‘Top Gun: Maverick’

Trinta e quatro anos depois, a aguardada continuação de um dos filmes mais icônicos de sua geração, com Tom Cruise, tem estreia prevista para 25 de junho.

O longa, que tem produção de Jerry Bruckheimer, traz ainda no elenco Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer de volta como Iceman.