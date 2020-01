Fim da linha! Grêmio anuncia rescisão de contrato de Diego Tardelli

​A passagem de Diego Tardelli pelo ​Grêmio, que era para ser de três temporadas, durou apenas uma. Nesta quinta-feira, o clube anunciou que chegou a um acordo com o atacante para a rescisão do vínculo. Com isso, o atleta, que tinha iniciado os trabalhos com os demais integrantes do plantel, passa a estar livre no mercado.

O Grêmio anuncia que alcançou um acordo com o atleta Diego Tardelli para a rescisão de contrato entre as partes e o vínculo se encerra imediatamente.

O Clube deseja ao jogador sucesso na sequência de sua carreira. — Grêmio FBPA (@Gremio) January 16, 2020

Contratado em 2019 como o principal reforço azul, Tardelli em nenhum momento foi o jogador decisivo que se esperava. Demorou a entrar em forma, sofreu com problemas de depressão e recebeu cobranças públicas por parte da direção e do técnico Renato Portaluppi para dar um rumo em sua carreira.

com a recisão de tardelli, afirmo; não irei cornetar o grêmio durante o dia de hoje (porém depende) — lorenzo (@castrofbpa_) January 16, 2020





Seria uma miragem este dia?

Sem calor infernal.

Nuvens tapando o sol e sua raiva escaldante sobre nós.

E o Tardelli rescindindo com o Grêmio! Que dia, senhoras e senhores! Que dia! — Indiana  (@IndianaVitola) January 16, 2020

No segundo semestre, ao se tornar titular, fez boa dupla com Luciano e deu sinais de recuperação. Porém, como revelou recentemente o presidente Romildo Bolzan Júnior, o próprio camisa 9 pediu para deixar a Arena. Aos 34 anos, o atacante, a partir de agora, se encontra livre no mercado.

