Fim de contrato: Gedoz se despede do Athletico, diz ter feito amizades, mas viu “gente má” no clube

​ Uma das contratações mais caras da história do ​Athletico-PR , se despede, de vez, neste sábado (11) da Arena da Baixada. Trata-se do meio-campista Felipe Gedoz, que viveu altos e baixos ao longo de sua passagem pelo Furacão. O vínculo do atleta termina e o jogador se despede em tom de desgaste no clube paranaense.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Chegando em 2017 junto ao Club-Brugge-BEL, os dirigentes do Athletico desembolsaram cerca de 1,2 milhões de euros pelo jogador, à época avaliados em cerca de R$ 5 milhões. Sendo assim, a terceira contratação mais cara da história do clube e com contrato de três anos. Na sua primeira temporada, o meio-campista passou por oscilações ao longo do ano, amargurando o banco e ficando aproximadamente quatro meses sem balançar as redes – período que só chegou ao fim quando marcou contra o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, em jogo que marcou a eliminação no torneio.

Mesmo irregular, terminou como artilheiro da equipe no ano de sua estreia, com oito gols marcados. Com o bom desempenho, equipes do exterior despertaram interesse pelo atleta ao fim da temporada. Sem conseguir se manter como titular e ter sequência de jogos, lesões no joelho e no tendão, além de problemas com peso fora fatos que ocorreram e atrapalharam Gedoz. Com o passar do tempo, dois problemas com treinadores marcaram a passagem do atleta pelo Furacão. Uma com Fabiano Soares, outra com Fernando Diniz, sem sequer ser relacionado e, por último, com Tiago Nunes que não o utilizou e o fez treinar separado. Bons momentos e efêmeros momentos também aconteceram com a camisa do Furacão. Como o gol marcado na vitória por 5 a 4, diante do Tubarão-SC, em fevereiro de 2018, entrando no jogo nos minutos finais e marcando e sacramentando classificação. Ao todo foram 33 jogos, nove gols marcado na passagem.

Nem existe essa importância toda da camisa 10 no Athletico. É um número qualquer. Marcos Guilherme e Felipe Gedoz já gastaram qualquer mítica que possa existir ali. — Vinicius Abram (@viniciusabram) January 9, 2020