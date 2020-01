Fim de semana: aprenda a fazer bolo farofinha de pêssego

Vai receber os amigos em casa e não sabe o que fazer? Que tal preparar um bolo farofinha de pêssego? A sobremesa é prática de fazer e você, provavelmente, deve ter todos os ingredientes em casa. Confira:

Foto: divulgação / Estrela



Ingredientes:

Massa Farofinha



– ½ embalagem de biscoito maizena (400g)

– 100g de farinha de trigo

– 1 xícara (chá) de açúcar

– 1 ovo

– 1 colher (sopa) de fermento em pó

– raspas de 1 limão

Recheio



– 1 lata de leite condensado

– 1 lata de creme de leite

– 2 medidas da lata com leite

– 2 gemas peneiradas diluídas em 1 xícara (chá) de leite junto com 2 colheres (sopa) de amido de milho

– 2 colheres (sopa) de margarina

– 1 lata de pêssego em calda picado

Modo de Preparo:

– Comece preparando a massa farofinha. Em uma tigela funda, junte todos os ingredientes e amasse delicadamente com as pontas dos dedos até formar uma farofa e reserve.

– Prepare o recheio. Em uma panela média, junte todos os ingredientes, menos o pêssego, leve ao fogo médio e deixe engrossar. Reserve.

– Unte uma forma média retangular com margarina polvilhada com farinha de trigo, acomode metade da massa farofinha, despeje o recheio e por cima espalhe o pêssego picado, cubra com o restante da massa farofinha e leve ao forno médio (180ºC) preaquecido e deixe assar por 50 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva a seguir.

Rendimento: 10 a 12 porções