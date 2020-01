Final da Copinha tem ação contra o aumento de homicídios de jovens no Brasil

​O futebol serve, também, como um instrumento de conscientização. E, antes de a bola rolar para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, no Pacaembu, uma ação bastante diferente chamou atenção do público presente ao Pacaembu e também de quem acompanhava a partida pela televisão.

Grêmio e Internacional já estavam em campo e se preparando para o início da partida quando o quarto árbitro Leandro Carvalho da Silva se dirigiu ao centro do gramado com um spray usado normalmente para marcar posicionamento de barreira e os locais de cobranças de falta. Pois ele se utilizou do objeto para contornar o molde de um corpo posicionado bem no círculo central. A silhueta era semelhante às que são encontradas em cenas de assassinato, quando a pintura no chão ocorre com um giz branco.

Esta foi uma ação promovida pela Federação Paulista de Futebol em parceria com o Instituto Sou da Paz. O objetivo? Alertar sobre o crescimento do número de jovens assassinados no país. Pessoas entre 15 e 29 anos são as principais vítimas da violência entre todos os gêneros e cores. Para se ter uma ideia, nos últimos sete anos, os homicídios de jovens não negros cresceram 16%, e os de jovens negros, 43%. Com este tipo de promoção, quem sai vencedor é a sociedade como um todo.