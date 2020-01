Fitness e bem-nutrido (a): saiba os cuidados que você precisa ter ao praticar exercícios

Com todas as obrigações do cotidiano, muitas pessoas passaram a viver no “automático” e deixaram de se cuidar. Segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) o Brasil é o país com maior índice de sedentarismo da América Latina. Mas, o que muita gente não sabe é que, muito além de praticar exercícios, é preciso conciliá-los com os nutrientes necessários para uma vida saudável.

O exercício físico aumenta a demanda de vitaminas B1, B2 E B6, o que gera a necessidade de reposição desses micronutrientes através da alimentação e, quando necessário, com a suplementação. Segundo a nutricionista e consultora da FDC, Karla Maciel, é fundamental que a população adote novos hábitos alimentares e esportivos, para melhorar sua qualidade de vida e prevenir doenças. A profissional também reforça que as para ter um resultado adequado é preciso estar atento às necessidades do organismo.

De acordo com Karla, as vitaminas do complexo B devem ser suplementadas quando o assunto é aumentar a frequência de atividades físicas. “Elas atuam como coenzimas de reações dos macronutrientes, como proteínas, lipídios e carboidratos, os quais produzem energia para as funções do organismo”, explicou a nutricionista.

Além disso, a suplementação coerente das vitaminas do complexo B é fundamental para potencializar a oferta energética do organismo. Karla também comentou que essas vitaminas, em geral, atuam na construção muscular, colaborando no ganho de massa magra.