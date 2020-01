Fla cria vídeo especial para anunciar reforço ‘raiz’ e traz alívio à Nação; Braz tem mais 2 na mira

Vivendo um momento especial de grande prosperidade econômica, o ​Flamengo tem dado passos importantes para estabelecer uma supremacia no futebol brasileiro. Além de manter o seu vitorioso elenco de 2019, o clube da Gávea se manteve agressivo no mercado e fechou contratações de peso para 2020. Uma delas, por sinal, foi oficialmente anunciada no início da tarde desta segunda-feira (20).

​​Após as apresentações oficiais do atacante Pedro Rocha e do zagueiro Gustavo Henrique, foi a vez do atacante Michael, revelação do Brasileirão de 2019, ser anunciado como reforço rubro-negro. A negociação já estava ​sacramentada há algumas semanas, mas a oficialização por parte do Flamengo só aconteceu nesta segunda (20), através de um vídeo especial que chegou a surpreender boa parte da torcida do clube.







Um dos setores do clube mais criticados pela torcida rubro-negra é justamente o departamento de marketing/comunicação, pela falta de arrojo e inovação nas interações, engajamentos, mídias e publicações nas redes sociais. A ‘pegada diferente’ no anúncio do jovem atacante ex-Goiás, portanto, foi uma grata surpresa para a Nação neste começo de semana. A demora era um preocupação da torcida, apesar de todos já darem como certa a contratação.

Passada a confirmação da vez, os flamenguistas agora esperam o ‘ok’ oficial pelos anúncios de Pedro e Thiago Maia. Ambos não esconderam suas chegadas ao Brasil para acertar com o Rubro-Negro e são aguardados logo logo para ficar à disposição de Jorge Jesus.