Fla irá usar dinheiro da venda de Reinier para tentar contratar Michael, lateral e meio-campista

​Assim como aconteceu com Vinicius Júnior e Lucas Paquetá, o Flamengo conseguiu fechar uma grande venda e Reinier Jesus será jogador do Real Madrid. No acordo, o Mengão recebe 28 milhões de euros (R$ 127,5 milhões na cotação atual). Consequentemente após a confirmação dessa negociação milionária, o Rubro-Negro passa a ter mais poder aquisitivo para contratar novos jogadores.

O jornalista Gilmar Ferreira, do portal “​Extra Online”, trouxe a informação na madrugada desta segunda-feira (06) que a diretoria ​flamenguista pretende usar parte do dinheiro da venda de Reinier para tentar concluir a compra do atacante Michael (Goiás) e oficializar as chegadas de mais dois jogadores: Thiago Maia (Lille-FRA) e Guga (Atlético-MG). O trio já negocia há algumas semanas com o clube da Gávea.

O Goiás está dificultando bastante a negociação, mas o Flamengo apresentou uma oferta de aproximadamente R$ 34 milhões por 75% da revelação do Campeonato Brasileiro e está confiante que possa concluir a transação. O caso do Thiago Maia também está avançado e o único entrave é quanto o Fla pagará pelo empréstimo do meio-campista; os valores pedidos pelo clube francês não agradaram inicialmente a cúpula Rubro-Negra.

Em vez de ceder à CBF pra jogar com adolescentes, colocou o mlk pra jogar na elite, teste de verdade. Agora é só colher os frutos. Voa, @marcosbrazrio. Voa, Landim! — DTOM  ⚫ (@fla_2019) January 6, 2020

O lateral Guga é visto nos bastidores do Fla como uma promessa com bastante qualidade e que seria um substituto ideal nos momentos que o titular Rafinha não pudesse jogar. O problema é que a diretoria atleticana pede mais de R$ 25 milhões para negociá-lo e o Flamengo só está disposto a pagar um pouco mais de R$ 10 milhões. Os agentes do atleta enxergam o clube carioca como uma ótima vitrine e tenta convencer o Galo a aceitar os moldes da negociação.