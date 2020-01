Flamengo aguarda “sim” de Jesus para ir atrás de Mariano, do Galatasaray

​Poderoso economicamente, o Flamengo tem levado vantagem em cima dos rivais no mercado de transferências. Foi assim que o Rubro-Negro fechou a contratação do atacante Michael, do zagueiro Gustavo Henrique e do centroavante Pedro. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Grêmio também estavam interessados no trio, mas os jogadores acabaram escolhendo o Mais Querido do Brasil.

Além da situação financeira, o ​Mengão também tem uma estrutura de primeiro mundo e, isso, tem deixado os novos reforços bastante entusiasmados que podem fazer sucesso vestindo o “Manto Sagrado”. Apesar de ter um elenco com bastante qualidade, a diretoria flamenguista não “fecha os olhos” para o mercado e busca um lateral-direito para ser o reserva imediato de Rafinha.

De acordo com a apuração feita pelo portal “​Torcedores.com”, Douglas (Besiktas) e Mariano (Galatasaray) foram oferecidos ao clube da Gávea. O nome do segundo empolgou os diretores do Flamengo, mas o investimento para contratá-lo vai depender da aprovação de Jorge Jesus, que deve se reunir com a direção nos próximos dias. O comandante português já está no Rio de Janeiro para voltar aos trabalhos.

Mariano está com 33 anos e joga no futebol turco há 3 anos. Nesta temporada europeia, o ex-jogador do Fluminense, disputou 23 partidas e é um dos destaques do Galatasaray. O Fla acredita para contratá-lo não será uma tarefa difícil, já que o jogador demonstrou interesse em tornar ao Brasil. Se o “Mister” aprovar, as conversas devem ser intensificadas.